Экс-мэр Курска Карамышев с 8 декабря работает вице-губернатором

Виктор Карамышев благополучно перешел в Дом Советов Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Подписал документ о назначении Виктора Карамышева моим заместителем. Он будет курировать блок образования, науки, культуры, молодежной политики и спорта. К работе в новой должности Виктор Николаевич приступает с сегодняшнего дня, - проинформировал 8 декабря в соцсети губернатор региона Роман Старовойт.

Напомним, 6 декабря стало известно, что Карамышев покидает пост мэра. Предложение перейти в обладминистрацию ему сделал губернатор Старовойт.

Правление Карамышева в Курске сопровождалось рядом скандалов, связанных с коммунальными авариями на теплосетях, а также сомнительным и дорогостоящим благоустройством улицы Ленина. В частности, возмущение курян вызвал снос зеленых насаждений в центре города и установка металлических фигур страусов. Перед самым уходом Карамышева с должности мэра в СМИ просочилась информация о "домике Деда Мороза" из мишуры за 795 тысяч рублей.

Какие ноу-хау теперь ждут курян в области науки и культуры, покажет время.