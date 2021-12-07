Под Курском нашли артснаряд

Снаряд вывезли на полигон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

7 Декабря на телефон ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в селе Ильинка Пристенского района Курской области.

Снаряд нашли на берегу реки Донецкая Сеймица, вблизи плотины. На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружен артснаряд 85 мм.

Боеприпас изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.