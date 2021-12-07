Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье7 декабря 2021 16:43

Ослабление ковид-мер в Курске: открывают фуд-корты и развлекательные центры

Изменения вступают в силу с 10 декабря
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Развлекательные центры будут работать при 25-процентной загрузке

Развлекательные центры будут работать при 25-процентной загрузке

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Внесены изменения в распоряжение губернатора №60-рг «О введении режима повышенной готовности». Согласно документу с 10 декабря начнут работать детские игровые комнаты и развлекательные центры при 25-процентной загрузке и соблюдении требований Роспотребнадзора по обработке поверхностей и дезинфекции помещений.

Также открывают фуд-корты и ночную работу общепита. Возобновляется проведение на предприятиях общественного питания караоке, концертов, конкурсов, викторин, тематических вечеринок, сообщили в администрации региона.

Документ вступит в силу 10 декабря.