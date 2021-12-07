Ослабление ковид-мер в Курске: открывают фуд-корты и развлекательные центры

Развлекательные центры будут работать при 25-процентной загрузке Фото: Светлана ВОЛКОВА

Внесены изменения в распоряжение губернатора №60-рг «О введении режима повышенной готовности». Согласно документу с 10 декабря начнут работать детские игровые комнаты и развлекательные центры при 25-процентной загрузке и соблюдении требований Роспотребнадзора по обработке поверхностей и дезинфекции помещений.

Также открывают фуд-корты и ночную работу общепита. Возобновляется проведение на предприятиях общественного питания караоке, концертов, конкурсов, викторин, тематических вечеринок, сообщили в администрации региона.

Документ вступит в силу 10 декабря.