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Общество7 декабря 2021 13:55

Два здания в Курске включили в реестр объектов культурного наследия

Оба строения находятся на улице Золотой
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Объекты культурного наследия, включенные в реестр, подлежат государственной охране

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, подлежат государственной охране

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По результатам государственной историко-культурной экспертизы два здания на улице Золотой в Курске включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Это позволит сохранить историко-культурную ценность памятников, рассказали в горадминистрации.

Это дом графа К.П. Клейнмихеля, в котором в 1896–1918 годах работала лечебница Общества курских врачей. Здание находится на улице Золотой, 12. Постройка относится к последней четверти XIX века.

Второй объект – дом купца С.И. Новосильцова находится на улице Золотой, 20. Время его создания – начало 1880-х годов.

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, подлежат государственной охране. Любые работы, связанные с ремонтом или реставрацией зданий, теперь необходимо согласовывать с комитетом по охране объектов культурного наследия Курской области