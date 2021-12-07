В Курске презентовали архитектурный проект «Квартал Малевича»

Также в Курске презентовали фильм о Малевиче Фото: Светлана ВОЛКОВА

С предложением создать архитектурный квартал выступила группа горожан, которые гордятся тем, что в Курске жил Казимир Малевич, сообщили в мэрии Курска. За разработку эскиза проекта по собственной инициативе взялся архитектор Филипп Киценко.

Филипп окончил БГТУ имени Шухова, проходил стажировку в дизайн-студии Nabito Architects, успешно реализовал более 80 проектов в разных сферах.

В работе над «Кварталом Малевича» Филиппу помогали курские студенты – будущие архитекторы, для которых участие в проекте стало пробой сил.

Проект представляет собой целый музейный комплекс, сердцем которого станет дом-музей художника, где воссоздадут быт, соберут вещи, принадлежавшие Малевичу.

Презентация проекта прошла в кинотеатре «Родина» на показе документального фильма о жизни Казимира Малевича в Курске. Лента рассказывает об уголках города, где творил художник: улицах Почтовой и Авраамовской, а ныне Добролюбова, где в управлении Курско-Московской железной дороги художник служил чертежником, о католическом костеле, где Малевич венчался со своей женой Казимирой, о необычных выставках.