В Курской области на образование планируют выделить 22 млрд рублей

Бюджет сохранит социальную направленность Фото: Архив "КП"

Общий объем доходов на следующий год прогнозируется в размере 72,1 млрд рублей. Расходы — 83,9 млрд рублей.

Будет сохранена социальная направленность бюджета. Ко второму чтению увеличены все социальные расходы. На образование предполагается выделить 22 млрд рублей, на здравоохранение — более 8 млрд рублей, также увеличены бюджетные ассигнования на охрану окружающей среды, спорт и другие сферы.

- Благодарю все фракции Курской областной Думы и каждого депутата, вносившего свои предложения, за конструктивную работу и налаженный диалог. Мы приняли социально направленный бюджет в короткие сроки — это здорово! В ближайшие годы сконцентрируем усилия на наиболее значимых проблемах нашего региона. А их хватает, - заявляет у себя в телеграм-канале губернатор Курской области.