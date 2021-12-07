Курскую Коренскую ярмарку в 2022 году планируют провести в июне

фото администрации Курской области Фото: материалы пресс-служб

Губернатор Курской области Роман Старовойт напомнил, что в прошлом году ярмарка прошла в усеченном формате, однако, как отмечают участники и гости мероприятия, это не помешало провести ее на хорошем уровне. Глава области надеется, что в 2022 году ситуация с коронавирусом позволит организовать торжество полномасштабно и ярко, как и полагается таким событиям.

Сообщается, что на ярмарке будут работать выставочные павильоны, которые отразят достижения региона. Также запланирована выставка сельхозтехники, спортивные и культурные мероприятия.

А в один из дней пройдет Всероссийский форум промышленного туризма.

По предварительным данным, Коренская ярмарка пройдет с 23 по 26 июня в местечке Свобода Золотухинского района .