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Общество7 декабря 2021 10:56

Директора одной из школ Курской области оштрафовали за нарушение санитарных норм

Несоблюдение требований зафиксировано в учебном учреждении Глушковского района
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В школе отсутствовали средства для гигиенической обработки рук

В школе отсутствовали средства для гигиенической обработки рук

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Проверка Роспотребнадзора выявила в школе целый ряд грубых нарушений: отсутствие условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков и регулярного обеззараживания воздуха в кабинетах.

Также не в полном объеме проводится ежедневная влажная уборка помещения санитарного узла и туалетных комнат с применением дезинфицирующих средств и обработкой всех контактных поверхностей.

Сообщается, что сейчас все недочеты в школе устранены.

Директору учебного учреждения назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 рублей.

Постановление можно обжаловать.