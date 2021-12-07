Директора одной из школ Курской области оштрафовали за нарушение санитарных норм

В школе отсутствовали средства для гигиенической обработки рук Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Проверка Роспотребнадзора выявила в школе целый ряд грубых нарушений: отсутствие условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков и регулярного обеззараживания воздуха в кабинетах.

Также не в полном объеме проводится ежедневная влажная уборка помещения санитарного узла и туалетных комнат с применением дезинфицирующих средств и обработкой всех контактных поверхностей.

Сообщается, что сейчас все недочеты в школе устранены.

Директору учебного учреждения назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 рублей.

Постановление можно обжаловать.