Директора одной из школ Курской области оштрафовали за нарушение санитарных норм

В школе отсутствовали средства для гигиенической обработки рук
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
Проверка Роспотребнадзора выявила в школе целый ряд грубых нарушений: отсутствие условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков и регулярного обеззараживания воздуха в кабинетах.
Также не в полном объеме проводится ежедневная влажная уборка помещения санитарного узла и туалетных комнат с применением дезинфицирующих средств и обработкой всех контактных поверхностей.
Сообщается, что сейчас все недочеты в школе устранены.
Директору учебного учреждения назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 рублей.
Постановление можно обжаловать.