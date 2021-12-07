Николай Цыбин назначен исполняющим обязанности главы Курска

фото - личная страница Николая Цыбина в соцсети Фото: материалы пресс-служб

Вчера стало известно, что Виктор Карамышев покидает пост мэра Курска, а сегодня большинством голосов законотворцев исполняющим обязанности главы города назначен Николай Цыбин.

Однако стоит отметить, что коммунисты и представители ЛДПР кандидатуру Цыбина не поддержали.

Николай Алексеевич родился в поселке Ворошнево Курского района. Трудовую деятельность начинал монтажником стальных и железобетонных конструкций. Затем работал ведущим, главным специалистом, консультантом, начальником отдела по развитию коммунальной инфраструктуры комитета ЖКХ Курска. С 2014 по 2019 годы был заместителем директора государственного казенного учреждения Москвы «Развитие Московского региона». В начале 2019-го вернулся в Курск и в течение последних лет являлся 1-ым заместителем главы города.