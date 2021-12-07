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Общество7 декабря 2021 8:39

Юные куряне стали призерами Всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу

В Москве 3 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошли конкурсные мероприятия Rock-n-Roll & Co
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - отделение ФТСАРР Курской области по акробатическому рок-н-роллу

фото - отделение ФТСАРР Курской области по акробатическому рок-н-роллу

Фото: материалы пресс-служб

В соревнованиях приняли участие пары и команды из 40 регионов страны.

Спортсмены из Курска, воспитанники тренера и руководителя регионального отделения федерации Лолиты Тонерян вышли в финал и завоевали три медали.

Победителями в дисциплине «Е класс-микст юноши и девушки» стала пара Ксения Муранова и Богдан Поляков.

В дисциплине «D класс-микст юниоры и юниорки» 2-е место заняли Марина Колоницкая и Кирилл Глотов, в дисциплине «D класс-микст юноши и девушки» бронза у Вероники Пащенко и Арсения Руцкого.