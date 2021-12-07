В Курской области в ДТП пострадали два водителя

В результате столкновения одна из машин съехала в кювет
Фото: архив "КП"
После полуночи шестого декабря на 74 километре трассы "Курск-Воронеж - Борисоглебск" столкнулись автомобили ГАЗ и «Форд Фокус».
За рулем «Форда» был 31-летний мужчина. Машина въехала в попутный «ГАЗ», под управлением 40-летнего водителя.
- После столкновения «Фокус» совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием и возгоранием автомобиля, - рассказывают в ГИБДД.
Пострадали два водителя. Они были госпитализированы.