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Происшествия7 декабря 2021 7:53

В Курске мужчина умер в очереди в поликлинике

Курянину стало плохо вчера, 6 декабря, в поликлинике №5
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Скорая прибыла на место в течение 10 минут

Скорая прибыла на место в течение 10 минут

Фото: Архив "КП"

По сообщению очевидцев, у мужчины был талон к терапевту, а когда подошла его очередь заходить в кабинет, ему стало плохо. Врачи, которые находились рядом, оказывали мужчине всевозможную помощь: делали сердечно лёгочную реанимацию и кардиограмму, ставили капельницу.

Сразу же была вызвана скорая помощь и прибыла на место происшествия в течение 10 минут.

Однако спасти 62-летний курянина не удалось.

Причина смерти неизвестна, но в поликлинике заявляют, что у мужчины ранее была диагностирована сердечная недостаточность.