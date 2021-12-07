В Курске мужчина умер в очереди в поликлинике

Скорая прибыла на место в течение 10 минут Фото: Архив "КП"

По сообщению очевидцев, у мужчины был талон к терапевту, а когда подошла его очередь заходить в кабинет, ему стало плохо. Врачи, которые находились рядом, оказывали мужчине всевозможную помощь: делали сердечно лёгочную реанимацию и кардиограмму, ставили капельницу.

Сразу же была вызвана скорая помощь и прибыла на место происшествия в течение 10 минут.

Однако спасти 62-летний курянина не удалось.

Причина смерти неизвестна, но в поликлинике заявляют, что у мужчины ранее была диагностирована сердечная недостаточность.