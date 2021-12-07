Курянка названа «Эффективным руководителем – 2021»

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В Санкт-Петербурге состоялась Невская образовательная Ассамблея V Всероссийская конференция «Парадигма инновационной системы образования: будущее рождается сегодня».

На мероприятии были и куряне – представители детского сада №31 презентовали опыт по внедрению инновационных технологий.

Экспертный совет конкурса высоко оценил проект, детский сад был награжден дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров — 2021».

Заведующая детсадом Лариса Самойлова получила памятный знак «Эффективный руководитель — 2021».