Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика6 декабря 2021 17:01

Под Курском открыли еще один пост добровольной пожарной команды

Спасателям вручили автомобиль
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Девять человек прошли обучение на базе пожарно-спасательной части

Девять человек прошли обучение на базе пожарно-спасательной части

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В селе Малое Городьково Конышевского района открыли пост добровольной пожарной команды. Девять человек прошли обучение на базе пожарно-спасательной части №30.

Помещения для отдыха личного состава и хранения техники отремонтированы: установлены пластиковые окна, проведены электричество и теплоснабжение, функционируют въездные ворота. Противопожарная служба региона передала команде спасателей автомобиль.

Пост охватывает большую территорию – 21 населенный пункт, в которых проживают более тысячи человек.