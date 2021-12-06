Под Курском открыли еще один пост добровольной пожарной команды

Девять человек прошли обучение на базе пожарно-спасательной части Фото: Светлана ВОЛКОВА

В селе Малое Городьково Конышевского района открыли пост добровольной пожарной команды. Девять человек прошли обучение на базе пожарно-спасательной части №30.

Помещения для отдыха личного состава и хранения техники отремонтированы: установлены пластиковые окна, проведены электричество и теплоснабжение, функционируют въездные ворота. Противопожарная служба региона передала команде спасателей автомобиль.

Пост охватывает большую территорию – 21 населенный пункт, в которых проживают более тысячи человек.