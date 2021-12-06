В Курской области запустили социальную ипотеку

Воспользоваться такой ипотекой могут бюджетники, молодые семьи, инвалиды и другие категории курян Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске вручили первые сертификаты на приобретение жилья по новой льготной ипотеке. Ее ставка минимум на три процентных пункта ниже рыночной на весь срок кредитования, сообщили в администрации региона.

Новый механизм льготной ипотеки финансируется за счет областного бюджета. На компенсацию разницы ставок предусмотрено 40 млн рублей.

- Рассчитывать на социальную ипотеку могут семьи с детьми, многодетные и молодые семьи, ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, работники бюджетной сферы, а также участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, и куряне, которые живут в квартирах, признанных непригодными для проживания, и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, - пояснили в Доме Советов.

Льготная ипотека позволяет не только существенно экономить, но и снизить требования банков к размеру среднемесячного дохода семьи. Новый механизм в регионе уже используют два банка, а также три застройщика.

Более подробную информацию можно получить в Дирекции по реализации в Курской области программ обеспечения жильем отдельных категорий граждан по телефону 51-06-10.