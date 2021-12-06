В Курске 88% муниципальных служащих прививлись от ковид

В регионе продолжается вакцинация населения Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заместитель главы города Наталия Бастрикова доложила о ходе вакцинации в областном центре.

- Привиты 88% сотрудников муниципальных организаций. Прирост вакцинированных отмечается и в организациях, и на предприятиях. Прирост количества вакцинированных работников составляет на отдельных предприятиях более 60% - "КОНТИ-РУС", "Курская фармация", "Курский аккумуляторный завод ", НПО " Композит ", - сказала чиновник.

Главы округов продолжают личные встречи с руководством предприятий. Среди взрослого населения от ковид привито от 60 до 70%, сказали в мэрии.