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Здоровье6 декабря 2021 14:20

В Курске 88% муниципальных служащих прививлись от ковид

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе продолжается вакцинация населения

В регионе продолжается вакцинация населения

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заместитель главы города Наталия Бастрикова доложила о ходе вакцинации в областном центре.

- Привиты 88% сотрудников муниципальных организаций. Прирост вакцинированных отмечается и в организациях, и на предприятиях. Прирост количества вакцинированных работников составляет на отдельных предприятиях более 60% - "КОНТИ-РУС", "Курская фармация", "Курский аккумуляторный завод ", НПО " Композит ", - сказала чиновник.

Главы округов продолжают личные встречи с руководством предприятий. Среди взрослого населения от ковид привито от 60 до 70%, сказали в мэрии.