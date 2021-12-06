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Общество6 декабря 2021 11:45

В Курске 7 декабря ожидаются обильные осадки и потепление

В регионе намечается резкая перемена погоды
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В регионе выпадет снег

В регионе выпадет снег

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным синоптиков, до вечера 7 декабря будет облачно. Ночью временами осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь.

Также местами возможен гололед и гололедица на дорогах.

Днем временами ожидаются дожди, местами сильные.

Ветер юго-восточный со скоростью 8-13 метров в секунду, днем местами порывы до 16 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит 0-5°С мороза, днем 1-6ºС тепла.

В Курске ночью – ноль — минус 2ºС, днем – плюс 3-5ºС.