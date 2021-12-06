В Курске 7 декабря ожидаются обильные осадки и потепление

В регионе выпадет снег
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
По данным синоптиков, до вечера 7 декабря будет облачно. Ночью временами осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь.
Также местами возможен гололед и гололедица на дорогах.
Днем временами ожидаются дожди, местами сильные.
Ветер юго-восточный со скоростью 8-13 метров в секунду, днем местами порывы до 16 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит 0-5°С мороза, днем 1-6ºС тепла.
В Курске ночью – ноль — минус 2ºС, днем – плюс 3-5ºС.