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Общество6 декабря 2021 10:44

В Курской области конфисковано 247 флаконов духов

Суджанский районный суд Курской области вынес постановление о конфискации контрабандной парфюмерной продукции, задержанной на границе РФ осенью 2020 года
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото пресс-службы Курской таможни

фото пресс-службы Курской таможни

Фото: материалы пресс-служб

Контрабанда, состоящая из 10 коробок элитной парфюмерии и косметики известной шведской фирмы, весом более 94 кг и стоимостью более 2,6 миллиона рублей, была обнаружена в грузовом микроавтобусе, следовавшем на Украину.

Товар был изъят, а в отношении гражданки Украины, которая пыталась провести парфюмерию, возбудили дело об административном правонарушении.

«Постановление суда по делу об административном правонарушении вступило в законную силу»,- сообщил заместитель начальника таможни Дмитрий Илюхин. — Конфискованный товар в ближайшее время будет передан в подразделение Росимущества».