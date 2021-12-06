В Курской области конфисковано 247 флаконов духов

фото пресс-службы Курской таможни Фото: материалы пресс-служб

Контрабанда, состоящая из 10 коробок элитной парфюмерии и косметики известной шведской фирмы, весом более 94 кг и стоимостью более 2,6 миллиона рублей, была обнаружена в грузовом микроавтобусе, следовавшем на Украину.

Товар был изъят, а в отношении гражданки Украины, которая пыталась провести парфюмерию, возбудили дело об административном правонарушении.

«Постановление суда по делу об административном правонарушении вступило в законную силу»,- сообщил заместитель начальника таможни Дмитрий Илюхин. — Конфискованный товар в ближайшее время будет передан в подразделение Росимущества».