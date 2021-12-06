В Курске замечены случаи вандализма на Театральной площади

Сейчас на площади дежурят сотрудники охранного предприятия Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На оперативном совещании в Доме советов глава города Виктор Карамышев попросил правоохранительные органы обратить дополнительное внимание на Театральную площадь, так как там замечены случаи вандализма. Сейчас на площади дежурят сотрудники охранного предприятия.

- Но странно оберегать украшение города от людей. Просьба к горожанам аккуратнее относиться к инсталляциям, - заявил Виктор Карамышев.

Сообщается, что пострадал установленный на площади рояль. У инструмента сломана пластиковая панель, изображающая клавиши.

Вскоре на нем появилась записка с просьбой не ходить по роялю и не ломать его.