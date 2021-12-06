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Общество6 декабря 2021 8:22

В Курской области строят Дом пекаря

Замгубернатора региона Александр Чуркин рассказал о строительстве новых объектов возле водяной мельницы в селе Красниково Пристенского района
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Первый этаж Дома пекаря уже прорисовывается

Первый этаж Дома пекаря уже прорисовывается

Фото: Архив "КП"

Сообщается, что на водяной мельнице в Пристенском районе проведена большая работа. Уже расчищены пруд и ручей, сейчас ведется строительство Дома пекаря – первый этаж фактически готов.

В Центре компетенций городской среды ведут разработку проекта этнодеревни. В ближайшие две недели будет готов проект Дома кузнеца, с возведением которого обещал помочь Железногорский район».

Также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о возможном проведении Масленицы в Доме пекаря.