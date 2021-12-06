В курской БСМП назначен заместитель главного врача

фото: страница Максима Клеткина ВКонтакте Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 6 декабря, на оперативном совещании в Доме Советов стало известно, что заместителем главного врача БСМП стал Максим Клеткин.

- Он принимал участие в региональном конкурсе «Лидеры 46» и вошел в число победителей, — сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий. — Максим Клеткин работал торакальным хирургом в областной больнице. С прошлой недели он назначен заместителем главного врача БСМП. Пожелаем Максиму Евгеньевичу хорошей работы.