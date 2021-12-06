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Общество6 декабря 2021 7:42

В курской БСМП назначен заместитель главного врача

Эту должность теперь занимает Максим Клеткин
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото: страница Максима Клеткина ВКонтакте

фото: страница Максима Клеткина ВКонтакте

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 6 декабря, на оперативном совещании в Доме Советов стало известно, что заместителем главного врача БСМП стал Максим Клеткин.

- Он принимал участие в региональном конкурсе «Лидеры 46» и вошел в число победителей, — сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий. — Максим Клеткин работал торакальным хирургом в областной больнице. С прошлой недели он назначен заместителем главного врача БСМП. Пожелаем Максиму Евгеньевичу хорошей работы.