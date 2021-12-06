В Курской области от COVID-19 скончались еще пять человек

В Курской области скончались еще пять пациентов с подтвержденным коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 6 декабря, умерли мужчины – 65, 84 года; женщины – 80, 83, 84 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Количество летальных случаев увеличилось до 1 855.

Прирост зараженных за сутки составил 245 человек. Всего в регионе зарегистрировано 78 191 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 489 человек, на ИВЛ - 114 (11 - инвазивная, 103 - неинвазивная). Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 598 230 человека, полностью завершили вакцинацию - 547 520.