За сутки ковид подтвердился у 245 курян

По данным оперштаба на 6 декабря, в Курской области заразились коронавирусом еще 245 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 175, Железногорск - 17, Курский – 14, Медвенский – 9, Обоянь и Обоянский – по 5, Октябрьский – 4, Золотухинский и Суджанский – по 3, Рыльск и Солнцевский район – по 2, Беловский, Большесолдатский, Поныровский, Рыльский, Железногорский и Суджа – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 78 1916 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 489 человек, на ИВЛ - 114 (11 - инвазивная, 103 - неинвазивная). По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 1 855 человек, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 598 230 человека, полностью завершили вакцинацию - 547 520.