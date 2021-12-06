Губернатор Курской области ввел должность зама по взаимодействию с Правительством РФ

Данные изменения не повлекут дополнительных расходов из бюджета области Фото: архив "КП"

- Количество задач и проектов, требующих постоянного сопровождения в Москве неуклонно возрастает. Считаю необходимым с сегодняшнего дня ввести должность вице-губернатора, который будет на постоянной основе взаимодействовать с Правительством РФ и федеральными органами исполнительной власти, - заявил глава региона.

Это направление возглавит Александр Чуркин.

Курировать блок образования, науки, культуры, молодежной политики и спорта в ранге заместителя губернатора Роман Старовойт предложил Виктору Карамышеву.

Сообщается, что данные изменения не повлекут дополнительных расходов из средств бюджета Курской области.