Курянка снимется в реалити-шоу "Белый китель"

В октябре этого года курянка вышла в финал «Абилимпикса» по компетенции «Поварское дело» Фото: предоставлено пресс-службой

Анастасия Митрошенко прошла отборочный кастинг телеканала «Пятница» в проекте «Белый китель».

Анастасия Сергеевна – преподаватель Курского техникума технологии и сервиса. Еще студенткой в 2016-2017 годах она стала победителем финала Национального чемпионата профмастерства «Абилимпикс», который проводится среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В октябре этого года курянка вышла в финал «Абилимпикса» по компетенции «Поварское дело» уже в категории «специалист».

Съемки проекта «Белый китель» начнутся 8 декабря. Яркое, веселое телевизионное шоу "Белый китель" сгенерировало в себе лучшие достижения предыдущих телевизионных шоу-программ о приготовлении разнообразных блюд.