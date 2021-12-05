Под Курском установят бюст академика Курчатова

В городе атомщиков на аллее имени И.В. Курчатова начались работы по установке скульптурных инсталляций. Первым был установлен бюст академика Игоря Васильевича Курчатова. Скульптура отлита в Санкт-Петербурге по эскизам курского скульптура - заслуженного художника России Владимира Бартенева.

Территория благоустраивается в рамках проекта «Курчатов–экспо», это одно из направлений программы «Формирование комфортной городской среды».

Проект предусматривает создание современного городского пространства для проведения образовательных и досуговых мероприятий. Аллея будет посвящена открытиям и изобретениям И.В. Курчатова.