В Курске в ДТП пострадал семилетний ребенок

Полиция выясняет причины ДТП Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 5 декабря примерно в половине первого дня. 57-летний водитель "Форд Фокус" ехал со стороны проезда Сергеева Курска. Он выехал на проспект Дружбы и поворачивал налево в сторону проспекта Энтузиастов.

- Напротив дома 22 по проспекту Дружбы он не предоставил преимущество в движении и врезался в "Киа Соренто", за рулем которого был водитель 32-х лет. Он ехал со стороны Орловской в направлении проспекта Энтузиастов, - рассказали в ГИБДД.

В ДТП травмы получил семилетний пассажир "Киа". Полиция разбирается.