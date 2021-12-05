Путин наградил курянку медалью Луки Крымского

Студенты-добровольцы помогают бороться с ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении студентки четертого курса Курского медико-фармацевтического колледжа КГМУ Ольги Золотухиной. За большой вклад в развитие волонтерского движения в здравоохранении курянка удостоена медали Луки Крымского.

Совместно с администрацией вуза и социальным центром КГМУ Ольге Золотухиной удалось привлечь и организовать работу 720 волонтеров, которые помогали медикам в борьбе с коронавирусом, из них 150 человек участвовали в информационной кампании по вакцинации, рассказали в администрации региона.

В январе этого года студентка устроилась младшей медсестрой в ковидный госпиталь Курской городской больницы №1 им. Н.С. Короткова, с ноября перешла на работу в ковидный стационар горбольницы №6 и теперь совмещает эту работу с координацией деятельности волонтерского штаба. Она является координатором курского отделения «Волонтеры-медики».