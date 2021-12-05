В Курске нашли минометную мину

Снаряд обезвредили Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

5 декабря в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что обнаружили ВОП времен Великой Отечественной войны на улице Овечкина Курска.

На место выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Здесь нашли минометную мину 81 мм, сообщили в МЧС. Снаряд изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.