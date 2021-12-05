В Курске составили шесть протоколов за парковку на газонах

Такие парковки - типичное явление для курян Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Сеймском округе снова провели мониторинг нарушения правил парковки. Оставленные на газонах автомобили проверяли на улицах Ольшанского, Сумской, Энергетиков, Кулакова, Харьковской, Народной.

- Шесть протоколов об административных правонарушениях составлено на месте. В отделы полиции Сеймского округа направлены запросы для установления сведений о собственниках 17 транспортных средств. В дальнейшем автовладельцев привлекут к административной ответственности, - сказали в мэрии.

Еще 22 автомобилиста должны явиться в окружную администрацию для составления протоколов.