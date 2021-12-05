Еще семь жителей Курской области скончались от коронавирусных осложнений

В Курской области скончались еще семь пациентов с подтвержденным коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 5 декабря, умерли мужчины – 51, 64, 69 лет; женщины – 72, 87, 88, 92 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Количество летальных случаев увеличилось до 1 850.

Прирост зараженных за сутки составил 250 человек. Всего в регионе зарегистрировано 77 946 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 454 человека, на ИВЛ - 118 (7 - инвазивная, 111 - неинвазивная). Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 597 593 человека, полностью завершили вакцинацию - 546 502.