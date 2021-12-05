В Курской области за сутки коронавирус обнаружили у 250 человек

По данным оперштаба на 5 декабря, в Курской области заразились коронавирусом еще 250 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 99, Железногорск - 30, Мантуровский и Советский районы - по десять, Суджанский - девять, Касторенский и Щигры - по восемь, Большесолдатский, Льгов и Фатеж - по семь, Беловский - шесть, Железногорский - пять, Курский и Тимский - по четыре, Глушковский, Горшеченский, Пристенский, Фатежский, Хомутовский, Черемисиновский и Щигровский - по три, Дмитриев, Обоянь, Обоянский и Октябрьский районы, Суджа - по два, Золотухинский, Льговский, Медвенский, Поныровский районы и Рыльск - по одному. Всего в регионе зарегистрировано 77 946 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 454 человека, на ИВЛ - 118 (7 - инвазивная, 111 - неинвазивная). По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 1 850 человек, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 597 593 человека, полностью завершили вакцинацию - 546 502.