В октябре от ковид умерли 705 курян

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В октябре 2021 года коронавирус стал главной причиной смерти 58 822 человек в России. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики. В Росстате ведут статистику смертей от коронавирусной инфекции, разделяя всех погибших от COVID-19 на группы.

В Курской области в октябре 2021 года COVID-19 стал основной причиной смерти 705 человек. Часть из них включены в сводку федерального оперштаба по коронавирусу, в которой учитываются только оперативно подтвержденные случаи с однозначным диагнозом смерти от коронавируса.

Еще у девяти умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Количество тех, у кого COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания, – 27 человек.