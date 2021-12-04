За сутки ковид подтвердился у 280 курян

В регионе действуют ограничительные меры по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 4 декабря в Курской области всего зарегистрировано 77 696 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 280 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба на 4 декабря с начала пандемии от ковид в регионе скончались 1 843 человека.

В том числе за последние сутки - мужчины – 48, 64 леи и женщины 61, 72, 72, 80, 81, 89 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.