За сутки ковид подтвердился у 280 курян

В регионе действуют ограничительные меры по ковид
Фото: Светлана ВОЛКОВА
По данным оперштаба на 4 декабря в Курской области всего зарегистрировано 77 696 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 280 - за последние сутки.
По оперативным данным оперштаба на 4 декабря с начала пандемии от ковид в регионе скончались 1 843 человека.
В том числе за последние сутки - мужчины – 48, 64 леи и женщины 61, 72, 72, 80, 81, 89 лет.
Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.