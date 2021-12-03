В Курске почтили память Неизвестного Солдата

В регионе работают 26 поисковых отрядов Фото: Светлана ВОЛКОВА

3 декабря к Вечному огню на мемориальном комплексе «Курская Дуга» возложили цветы.

В День Неизвестного солдата еще один солдат Великой Отечественной войны обрел свое имя и последнее пристанище. На мемориальном комплексе «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» с воинскими почестями перезахоронили останки летчика 30-го Гвардейского истребительного авиаполка, младшего лейтенанта Виталия Сельковского.

21-летний герой не вернулся с боевого задания 2 июня 1943 года. Поисковый отряд «Курган» в мае этого года поднял самолет и останки погибшего, удалось выяснить имя и найти родственников. На личном счету летчика – восемь сбитых немецких самолетов, он награжден двумя орденами Красного Знамени.

На момент гибели Виталий Сельковский уже совершил 65 боевых вылетов.

На церемонию захоронения останков летчика приехал из Брянска двоюродный племянник Александр Васильев. Он отметил, что для семьи важно было знать, где похоронен их родственник. - Моя бабушка и мать Виталия Васильевича родные сестры и я являюсь прямым его потомком. Мы долгие годы искали, но безрезультатно. Случайно на ТК «Звезда» увидел репортаж о том, что поисковики обнаружили останки самолета и пилота. Прозвучала фамилия Селько, но я сразу понял, что это Виталий. Связался с поисковиками и оказалось, что это наш родственник, - сказал он.

В регионе работают 26 поисковых отрядов. Благодаря им в этом году найдены останки 370 солдат, установлены 14 имен