Курянка перевела мошенникам деньги, покупая новогоднюю елку

Женщина перевела через личный онлайн-кабинет 13 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

32-летняя жительница Железногорска лишилась 13 тысяч рублей в предновогодней суете. Женщина решила приобрести искусственную ель через интернет. Объявление о продаже главного символа года она нашла на просторах социальной сети и написала продавцу. Администратор аккаунта запросила анкетные данные курянки, а затем сбросила ссылку для оплаты товара. Продавец обещал выслать ель транспортной компанией.

Женщина перевела через личный онлайн-кабинет 13 тысяч рублей, после чего мошенники стали убеждать ее, что операция не прошла. В дополнение незнакомец потребовал секретные данные банковской карты. Только после этого курянка заподозрила обман и обратилась в транспортную компанию, представитель которой сказал, что почтового отправления с указанным трек-номером нет. Телефонный номер, указанный на интернет-странице, оказался недоступен. Женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка рекомендуют курянам не совершать поспешных финансовых операций и призывают рассказать родным и близким о схемах кибермошенничеств. Обо всех подозрительных звонках Вы можете сообщить по телефону 02, с мобильного 102 и получить квалифицированную помощь.