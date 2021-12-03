Полицейские проконсультируют курян по телефону

Задать можно будет различные вопросы Фото: Из архива КП.

В рамках информационно-пропагандистской акции «Неделя правового консультирования граждан», приуроченной Дню Конституции Российской Федерации, сотрудниками УМВД России по Курской области с 6 по 10 декабря будут консультировать курян по следующим направлениям:

6 декабря с 14.00 до 18.00 по вопросам обеспечения деятельности Госавтоинспекции – по телефону (4712) 36-72-95

7 декабря с 14.00 до 18.00 по телефону (4712) 36-72-13

7 декабря с 14.00 до 18.00 по вопросам регистрационного учета граждан, оформления и выдачи документов, удостоверяющих личность, миграционного учета иностранцев и лиц без гражданства, выдачи документов для въезда на территорию Российской Федерации, – по телефону (4712) 54-66-55, 9 декабря с 14.00 до 18.00 по телефону (4712) 54-71-36.

7, 9 декабря с 9.00 до 13.00 - по вопросам правонарушений, совершенных несовершеннолетними, индивидуально-профилактической работы с подростками, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних – по телефону (4712) 36-61-02.

8, 10 декабря с 09.00 до 13.00 - по вопросам выдачи справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования – по телефону (4712) 36-71-13.

6, 10 декабря с 14.00 до 18.00 - по вопросам пенсионного обслуживания – по телефону (4712) 36-86-76.

7, 8, 10 декабря с 14.00 до 18.00 - по вопросам поступления на службу в органы внутренних дел – по телефону (4712) 36-84-46.

7, 8 декабря с 09.00 до 13.00 по общим вопросам – по телефону (4712) 36-88-47.