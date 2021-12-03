В Курской области задержали москвичей-наркодилеров

Задержанным грозит срок в колонии Фото: Из архива КП.

Сотрудники отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД России «Железногорский» в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 28-летнего мужчину и 29-летнюю женщину, подозреваемых в сбыте крупной партии наркотиков.

Гражданские супруги прибыли в Железногорск из Московской области с целью сбыта запрещенных веществ через тайники-закладки. В их обязанности входило распространять наркотики в Курской области. Пара исполняла работу вместе: на девушке лежала основная часть обязанностей, а за безопасность отвечал молодой человек, рассказали в полиции.

При попытке забрать запрещенные вещества вблизи дачного сообщества, фигурантов задержали с поличным сотрудники полиции.

В результате оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъяли более 180 фасованных свертков с порошкообразным веществом. Согласно исследованию порошкообразное вещество, содержит в своем составе синтетический наркотик мефедрон.

Следственным подразделением Межмуниципального отдела МВД России «Железногорский» в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 п. «г» ст. 228.1. УК РФ. Пару взяли под стражу.