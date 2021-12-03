В Курске со стройплощадки украли железобетонные плиты

Краденное изъяли и вернули владельцу Фото: Из архива КП.

Сообщение о пропаже с территории строящегося жилого дома поступило от жителя областного центра. Дольщик оставил на неохраняемой площадке 10 блоков общей стоимостью почти 90 тысяч рублей. Во время очередного визита мужчина не обнаружил имущество, и заявил в полицию.

- Несмотря на отсутствие системы видеонаблюдения и охраны, оперативникам потребовалось всего несколько дней, чтобы установить подозреваемого. По подозрению в совершении кражи задержан 31-летний курянин. Мужчина признался, что приметил бетонные плиты и решил сбыть их своему знакомому по заниженной стоимости, утаив при этом подробности, - рассказали в УМВД региона.

Вечером он приехал на стройку на грузовом манипуляторе. Сложив материалы, курянин привез их на склад своего знакомого. Мужчина не догадывался, что покупает ворованное имущество. От сделки предприимчивый курянин выручил 25 тысяч рублей.

В ходе следствия плиты изъяты и возвращены законному владельцу. Курянин стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража».