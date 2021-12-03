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Общество3 декабря 2021 14:33

В Курске показали программу "Доктор цирк"

На представление пригласили людей с ограниченными возможностями здоровья
Ольга ДАНИЛОВА
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Положительные эмоции - лучшее лекарство

Положительные эмоции - лучшее лекарство

Фото: Светлана ВОЛКОВА

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Это особая дата в календаре, она призывает людей задуматься о проблемах людей с ограниченными возможностями, протянуть руку помощи тем, кто нуждается в заботе и поддержке.

В этот день Росгосцирк организовал всероссийскую акцию. Представление для людей с ограниченными возможностями прошло и на арене Курского цирка. Получасовой спектакль назвали «Доктор цирк».

- Мы уверены, что именно волшебство на манеже, смех, улыбки и доброта – лучшее лекарство, поэтому сегодня к нам в гости пригласили взрослых и детей, которым нужно наше внимание. Само представление адаптировали и аналогичную акцию проведем еще раз перед Новым годом для людей с ограниченными возможностями зрения, – рассказала директор Курского цирка Наталия Леонова.