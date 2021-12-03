В Курскую область поступило 6 480 доз вакцины «ЭпиВакКорона»

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регион доставлено 6 480 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Препарат будет распределен по пунктам вакцинации региона. Вакцинировать будут в первую очередь тех, кто уже оставил заявку, а также по медицинским показаниям.

Поступила и небольшая партия вакцины «Спутник V» – 900 доз. Всего регион получил 743 171 комплект, из них 531 367 «Спутника V», 166 504 «Спутника Лайт», 35 070 «ЭпиВакКороны», 10 230 «КовиВака».

Записаться на прививку от COVID-19 можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства. Вакцинируют без предварительной записи в прививочных пунктах Курска в торговых центрах Central Park, «Европа» на проспекте Хрущева, «МегаГРИНН», «Сеймский», у гипермаркета «Леруа Мерлен», в цирке, а также в торговом центре «Европа-26» в Железногорске.