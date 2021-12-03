В декабре куряне смогут увидеть МКС в ночном небе

Увидеть станцию над Курском можно будет уже сегодня вечером Фото: Архив "КП"

Сообщается, что до седьмого декабря МКС будет хорошо видна в вечернем небе, а с середины месяца ее можно будет увидеть и утром.

- Размеры МКС достаточны для ее наблюдения невооруженным глазом с поверхности Земли, она выглядит, как достаточно яркая звезда, довольно быстро идущая по небу приближенно с запада на восток, - отмечают специалисты планетария.

Увидеть МКС над Курском жители города смогут уже сегодня вечером - в 17:37 и 19:15.

Курский планетарий подготовил расписание пролётов МКС и график видимости станции над регионом.