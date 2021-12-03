В Курской области будут изъяты дикие животные из зоопарка в Журавлино

Животные находились в ненадлежащих условиях Фото: Архив "КП"

В зоопарке животные находятся в ненадлежащих условиях при отсутствии необходимого для их содержания пространства, - отметили в прокуратуре Октябрьского района. - Речь идет об одном буром медведе, двух енотах, одном зайце-русаке и одном лебеде.

Владелец зоопарка сначала был оштрафован на три тысячи рублей, но из-за того, что ситуация не изменилась, прокурор района подал иск в суд и потребовал конфисковать зверей и передать их в места, определенные решением Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Ранее в региональной администрации заявили, что бурый медведь, два енота и заяц-русак переедут в Белгородский или Старооскольский зоопарки, а домашние животные и птицы - в личное подсобное хозяйство владельца.