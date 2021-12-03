17-летняя курянка, попавшая под колеса автомобиля на пешеходном переходе, впала в кому

Девушке была проведена операция в столичной клинике Фото: Архив "КП"

Вечером 30 ноября в Курске на улице 8 Марта автомобиль "Лада Приора", за рулём которого находился 20-летний водитель, сбил молодую девушку на нерегулируемом пешеходном переходе.

С тяжелыми травмами курянка была доставлена в больницу, где ей поставили диагноз "разрыв аорты". Врачи боролись за жизнь девушки, но вскоре стало ясно, что оказать необходимую помощь пострадавшей смогут только в столичной клинике. Туда ее и отправили.

2 декабря в российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского за счёт бюджета девушке была успешно проведена высокотехнологичная операция, но сегодня, 3 декабря, поступило сообщение, что пациентка впала в кому.