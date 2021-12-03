24-летний курянин пострадал при пожаре

Возгорание удалось ликвидировать за пять минут
Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
Тушить пожар выехали представители трех пожарных частей. Вместе с ними на место ЧП прибыли сотрудники полиции, работники службы газа и электросетей, медики.
Пламя удалось ликвидировать за пять минут.
В результате пожара в одной из комнат сгорели диван и вещи, закоптились стены и потолок в комнате, коридоре и на кухне, выгорела часть чердака.
Сообщается, что было спасено два человека. Пострадал 24-летний молодой человек, он был доставлен в лечебное учреждение.
Причину пожара уточняют специалисты.