24-летний курянин пострадал при пожаре

Возгорание удалось ликвидировать за пять минут Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Тушить пожар выехали представители трех пожарных частей. Вместе с ними на место ЧП прибыли сотрудники полиции, работники службы газа и электросетей, медики.

Пламя удалось ликвидировать за пять минут.

В результате пожара в одной из комнат сгорели диван и вещи, закоптились стены и потолок в комнате, коридоре и на кухне, выгорела часть чердака.

Сообщается, что было спасено два человека. Пострадал 24-летний молодой человек, он был доставлен в лечебное учреждение.

Причину пожара уточняют специалисты.