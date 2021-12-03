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Происшествия3 декабря 2021 6:43

24-летний курянин пострадал при пожаре

В Курске ночью 3 декабря загорелся жилой дом на улице Дубровинского
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Возгорание удалось ликвидировать за пять минут

Возгорание удалось ликвидировать за пять минут

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Тушить пожар выехали представители трех пожарных частей. Вместе с ними на место ЧП прибыли сотрудники полиции, работники службы газа и электросетей, медики.

Пламя удалось ликвидировать за пять минут.

В результате пожара в одной из комнат сгорели диван и вещи, закоптились стены и потолок в комнате, коридоре и на кухне, выгорела часть чердака.

Сообщается, что было спасено два человека. Пострадал 24-летний молодой человек, он был доставлен в лечебное учреждение.

Причину пожара уточняют специалисты.