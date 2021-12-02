В Курской области расследуют дело о финансовой пирамиде

Постарадавших просят обращаться в полицию Фото: Из архива КП.

Следственное управление УМВД России по Курской области расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения путем обмана денег граждан, вовлеченных в финансовую пирамиду «Финико».

- Следствию известно о четырех фактах противоправных действий против курян. По предварительным данным ущерб составил более 5 000 000 рублей, - рассказали в УМВД. - С 1 декабря 2018 года по 28 июля 2021 года представители проекта инвестиционной компании «Финико» в сети «Интернет» распространили не соответствующую действительности информацию о высокоэффективной финансовой деятельности этой фирмы.

Люди долгое время под предлогом участия в инвестиционном проекте с высоким процентом доходности регулярно вносили деньги на расчетные счета с использованием зарегистрированного на их имя личного кабинета электронной платформы финансовой пирамиды «Финико».

Полиция предполагает, что есть еще факты аналогичных преступлений.

УМВД России по Курской области для установления всех обстоятельств противоправной деятельности представителями финансовой пирамиды информирует о том, что в случае совершения против курян таких преступлений, они могут обратиться с заявлением по месту жительства в полицию.