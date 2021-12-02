Для курян установили максимальныые цены на кадастровые работы в отношении гаражей

"Гаражная амнистия" будет действовать пять лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области установлены предельные максимальные цены кадастровых работ в отношении гаражей и земельных участков, предназначенных для строительства гаражей. Они определены в размере четырех тысяч рублей.

Соответствующее постановление принято в администрации Курской области. Таким образом в регионе ограничили стоимость кадастровых работ для реализации гаражной амнистии. Ранее инженеры вправе были устанавливать свою стоимость.

Цены обязательны для применения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключающими договоры подряда с физическими лицами на выполнение кадастровых работ в Курской области.

Гаражная амнистия начала действовать с 1 сентября 2021 года. До 1 сентября 2026 года оформить гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме.