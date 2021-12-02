В Курске откроется межрегиональная выставка дизайна «АRT-подготовка»

Мероприятие пройдет в "Звездном" Фото: Светлана ВОЛКОВА

3 декабря в Выставочном зале КТЦ «Звездный» (Красная площадь, 2/4) откроется межрегиональная выставка дизайна «АRT-подготовка».

«АRT-подготовка» – яркий, масштабный выставочный проект, в рамках которого свои работы демонстрируют профессиональные и начинающие дизайнеры Курска и региона. Выставка объединяет профессиональных дизайнеров и новичков-дебютантов, знакомит с достижениями современного отечественного дизайна.

На выставке «ART-подготовка» отдельная часть экспозиции отведена под работы студентов-дизайнеров.

Выставка будет работать до 17 декабря с 9.00 до 18.00 без перерыва (выходной – понедельник).

Телефон для справок: 70-20-69

В выставочном зале КТЦ "Звездный" соблюдается масочный режим, социальная дистанция и иные меры санитарно-эпидемиологической безопасности.