Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды2 декабря 2021 16:11

В Курске откроется межрегиональная выставка дизайна «АRT-подготовка»

Она будет работать до 17 декабря
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мероприятие пройдет в "Звездном"

Мероприятие пройдет в "Звездном"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

3 декабря в Выставочном зале КТЦ «Звездный» (Красная площадь, 2/4) откроется межрегиональная выставка дизайна «АRT-подготовка».

«АRT-подготовка» – яркий, масштабный выставочный проект, в рамках которого свои работы демонстрируют профессиональные и начинающие дизайнеры Курска и региона. Выставка объединяет профессиональных дизайнеров и новичков-дебютантов, знакомит с достижениями современного отечественного дизайна.

На выставке «ART-подготовка» отдельная часть экспозиции отведена под работы студентов-дизайнеров.

Выставка будет работать до 17 декабря с 9.00 до 18.00 без перерыва (выходной – понедельник).

Телефон для справок: 70-20-69

В выставочном зале КТЦ "Звездный" соблюдается масочный режим, социальная дистанция и иные меры санитарно-эпидемиологической безопасности.