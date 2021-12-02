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Деловой Курск2 декабря 2021 15:44

В январе из Курска можно будет улететь еще по двум направлениям

Отправиться в Краснодар и Казань можно уже на новогодних каникулах
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Курский аэропорт расширяет географию полетов

Курский аэропорт расширяет географию полетов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках зимнего расписания полетов открыта продажа билетов по направлениям Курск - Казань и Курск - Краснодар. Полеты будет выполнять авиакомпания «РусЛайн» на самолетах Bombardier CRJ 100/200 вместимостью до 50 мест. Время в пути по каждому маршруту составит около 2 часов.

В Казань и обратно самолет будет летать по средам и воскресеньям. Первый прямой рейс состоится 2 января 2022 года. По маршруту Курск - Краснодар - Курск рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам с 4 января.

Справочная информация в кассе аэропорта по телефону 8 (4712) 39-32-97