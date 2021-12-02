Дефицит бюджета -2021 в Курской области составил 2,2 млрд рублей

На социально-культурную сферу в этом году ушло 65% бюджета Фото: Светлана ВОЛКОВА

На четвертом заседании Курской областной Думы седьмого созыва внесены изменения в параметры областного бюджета на 2021 год. Доходы составят 93,9 млрд рублей. Они выросли больше чем на 12,5 млрд по сравнению с параметрами, утвержденными ранее. Из них свыше 10 млрд рублей – налоговые и неналоговые поступления, 2,5 млрд рублей – средства из федерального бюджета.

Рост доходов позволит выделить дополнительное финансирование для целого ряда отраслей. В частности, на сферу образования направят еще более 602 млн рублей, на социальную – 268 млн рублей. Агропромышленный комплекс получит еще 1,7 млрд рублей, а финансирование здравоохранения увеличивается еще на 2,4 млрд рублей в этом году.

Таким образом, расходы областного бюджета на 2021 год увеличены на 12 млрд рублей и планируются в сумме 96,1 млрд рублей. В целом на социально-культурную сферу в этом году направят более 60 млрд рублей, это 65% расходов областного бюджета.

Дефицит бюджета уменьшен на 724 млн рублей и составил 2,2 млрд рублей. Государственный долг в этом году уменьшился на 800 млн рублей и составил 8,7 млрд рублей